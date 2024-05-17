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Ацикловир-Астрафарм таблетки 200 мг блистер, №20 - Одесса (108534) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
108,75
Экономия: -12,18 грн
96,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
82,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
112,50
Экономия: -10,63 грн
101,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -3,63 грн
101,87 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
108,75
Экономия: -6,88 грн
101,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: таблетки (10)
101,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -0,12 грн
101,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -8,63 грн
101,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (2)
115,54
Экономия: -13,67 грн
101,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (9), блистер (1)
110,33
Экономия: -10,03 грн
100,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (4)
121,99
Экономия: -20,12 грн
101,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: таблетки (10)
101,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (2)
108,04
Экономия: -6,17 грн
101,87 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: таблетки (10)
101,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (1)
86,58 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139-Б
Всего: упаковка (1)
111,99
Экономия: -10,12 грн
101,87 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 16:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (2)
103,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (1)
114,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
Всего: упаковка (1)
113,46
Экономия: -11,59 грн
101,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
113,99
Экономия: -12,12 грн
101,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
Всего: упаковка (1)
108,75
Экономия: -6,88 грн
101,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
Всего: упаковка (1)
114,43
Экономия: -12,56 грн
101,87 грн