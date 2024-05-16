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Ацикловир-Астрафарм таблетки 200 мг блистер, №20 - Львов (108534) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (4)
108,75
Экономия: -12,18 грн
96,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
102,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
86,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
102,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
102,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
102,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
122,99
Экономия: -21,00 грн
101,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
102,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
102,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
97,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
102,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
102,00 грн