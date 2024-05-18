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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер, №30 - Запорожье (404718) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
525,00
Экономия: -120,50 грн
404,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
451,36
Экономия: -21,86 грн
429,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
443,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
494,99
Экономия: -76,95 грн
418,04 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
490,00
Экономия: -85,50 грн
404,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
490,00
Экономия: -85,50 грн
404,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
476,99
Экономия: -58,95 грн
418,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
470,66
Экономия: -29,54 грн
441,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
432,32 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
443,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (3)
474,68
Экономия: -55,24 грн
419,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
443,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
443,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
443,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
457,82
Экономия: -23,33 грн
434,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
513,83
Экономия: -91,62 грн
422,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
443,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
443,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (18)
491,04
Экономия: -81,29 грн
409,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
429,99
Экономия: -11,95 грн
418,04 грн