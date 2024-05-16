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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер, №30 - Львов (404718) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (18)
449,73
Экономия: -20,83 грн
428,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
476,99
Экономия: -58,61 грн
418,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
397,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
434,99
Экономия: -16,61 грн
418,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
463,58
Экономия: -22,75 грн
440,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (2)
494,02
Экономия: -50,90 грн
443,12 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
382,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
466,99
Экономия: -48,61 грн
418,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (24)
410,74
Экономия: -15,11 грн
395,63 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (24)
431,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (1)
505,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
451,35 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
418,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1), блистер (4)
397,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 51
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (18)
476,99
Экономия: -58,61 грн
418,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (18)
484,15
Экономия: -33,47 грн
450,68 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 4/1
Всего: упаковка (1)
380,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (1)
463,10 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 23
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (18)
476,99
Экономия: -58,61 грн
418,38 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (18)
411,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
418,38 грн