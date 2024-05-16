Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер, №30 - Львов (404718) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 18 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
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Львов, ул. Клепаровская, 4
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Львов, ул. Городоцкая, 72
Подорожник
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Львов, ул. Госпитальная, 9
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Львов, ул. Городоцкая, 80
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Львов, ул. Базарная, 11
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (24)
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Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
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Львов, ул. Кульпарковская, 35
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Львов, ул. Любинская, 96
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Львов, ул. Владимира Великого, 61
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Львов, ул. Симоненко Василия, 7
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (18)
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Львов, ул. Стрыйская, 51
Аптека копейка
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (18)
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Львов, ул. Научная, 51
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 4/1
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Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (18)
Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 23
Пульс
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (18)
Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
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Всего: упаковка (1)
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Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12