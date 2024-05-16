Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер, №30 - Харьков (404718) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Сумская, 41/2
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2), блистер (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
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Харьков, ул. Матюшенко, 6
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