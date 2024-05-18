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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер, №30 - Запорожье (404716) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
333,00
Экономия: -78,60 грн
254,40 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
306,00
Экономия: -51,60 грн
254,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
321,26
Экономия: -42,56 грн
278,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
295,13
Экономия: -16,43 грн
278,70 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
313,99
Экономия: -51,04 грн
262,95 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
306,00
Экономия: -51,60 грн
254,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (2)
267,27 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
306,00
Экономия: -51,60 грн
254,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
301,99
Экономия: -39,04 грн
262,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
269,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
294,94
Экономия: -50,15 грн
244,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (2)
260,46 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
278,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
278,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
292,97
Экономия: -18,88 грн
274,09 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
293,90
Экономия: -28,10 грн
265,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
342,00
Экономия: -82,50 грн
259,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
327,97
Экономия: -49,27 грн
278,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (2)
293,67
Экономия: -14,97 грн
278,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
271,68 грн