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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер, №30 - Львов (404716) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
278,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (2)
228,40 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
294,23
Экономия: -0,81 грн
293,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
285,54
Экономия: -16,05 грн
269,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -39,01 грн
262,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
250,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
342,99
Экономия: -80,01 грн
262,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -26,01 грн
262,98 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (1)
274,88
Экономия: -13,49 грн
261,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
296,09
Экономия: -34,19 грн
261,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
295,99
Экономия: -33,01 грн
262,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
293,99
Экономия: -31,01 грн
262,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -26,01 грн
262,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
300,99
Экономия: -38,01 грн
262,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
242,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
296,99
Экономия: -34,01 грн
262,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
278,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
278,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
278,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
278,70 грн