Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, МОНОКОМПОНЕНТНЫЕИнгибиторы ГМГ КoА-редуктазыАторвастатинАторвакор®Цены в аптеках

Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер, №30 - Киев (404716) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 459 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
290,99
Экономия: -28,01 грн
262,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (19), блистер (2)
257,97 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
250,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20), блистер (2)
255,51 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
262,98 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: блистер (2)
234,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
259,98 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
350,20
Экономия: -88,77 грн
261,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (130)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
278,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
255,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
273,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
317,01
Экономия: -55,94 грн
261,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
277,99
Экономия: -15,01 грн
262,98 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1), блистер (1)
288,20
Экономия: -25,40 грн
262,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
250,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
242,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
316,66
Экономия: -39,94 грн
276,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
261,55
Экономия: -21,02 грн
240,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
301,51
Экономия: -24,68 грн
276,83 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
234,10 грн