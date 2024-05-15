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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (404716) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), блистер (2)
296,35
Экономия: -18,06 грн
278,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
308,89
Экономия: -30,60 грн
278,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
285,17
Экономия: -15,17 грн
270,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
282,99
Экономия: -20,04 грн
262,95 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
298,94
Экономия: -20,24 грн
278,70 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4)
296,61
Экономия: -19,14 грн
277,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
332,68
Экономия: -59,05 грн
273,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
278,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (2)
281,96
Экономия: -20,57 грн
261,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
250,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (2)
288,20
Экономия: -22,40 грн
265,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
299,29
Экономия: -25,07 грн
274,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), блистер (2)
306,45
Экономия: -35,67 грн
270,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
297,45
Экономия: -20,14 грн
277,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
294,61
Экономия: -17,60 грн
277,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
250,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
294,94
Экономия: -38,54 грн
256,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
270,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), блистер (1)
315,07
Экономия: -50,15 грн
264,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
307,35
Экономия: -58,69 грн
248,66 грн