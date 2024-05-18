К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ул. Янтарная, 79 Всего: блистер (1) 182,70 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Монастырище, ул. Мира, 20 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30) 72,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Татарбунары, ул. Горького Максима, 19 Всего: блистер (3) 182,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Подволочиск, ул. Галицкого, 62-А Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30) 215,24 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Березно, ул. Буховича, 10 Всего: упаковка (1) 218,25 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Здолбунов, ул. Независимости, 34 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 217,10 Экономия: -1,15 грн 215,95 грн Забронировать

Аптека твоей родини Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Теребовля, ул. Князя Василько, 90 Всего: блистер (1) 182,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Коновальца, 2-А Всего: упаковка (1) 215,79 Экономия: -0,38 грн 215,41 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тернополь, ул. Русская, 24 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 190,99 Экономия: -27,67 грн 163,32 грн Забронировать

Аптека сальве Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Дубно, ул. Сурмичи, 101 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (29) 210,17 Экономия: -0,22 грн 209,95 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1 Всего: блистер (2) 182,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1 Всего: упаковка (1) 211,56 Экономия: -1,56 грн 210,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Липины, ул. Шевченко, 69-Б Всего: упаковка (1) 211,16 грн Забронировать

Аптека сальве Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Липины, ул. Теремновская, 100 Всего: упаковка (1) 228,37 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 2 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 217,62 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Нововолынск, м-н 15-й, 15 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 217,44 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Самбор, пл. Рынок, 5 Всего: упаковка (1) 214,89 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Ужгород, ул. Минайская, 16-Г Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 212,04 Экономия: -0,82 грн 211,22 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Б Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 206,98 грн

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ковель, бульв. Леси Украинки, 1 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 182,91 грн