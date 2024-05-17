Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, МОНОКОМПОНЕНТНЫЕИнгибиторы ГМГ КoА-редуктазыАторвастатинАторвакор®Цены в аптеках

Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №40 - Одесса (167148) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Всего: блистер (3)
182,70 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
72,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: блистер (1)
182,70 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 18:30
Подволочиск, ул. Галицкого, 62-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
215,63
Экономия: -0,06 грн
215,57 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: блистер (2)
182,70 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
Всего: упаковка (1)
211,27
Экономия: -1,49 грн
209,78 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 90
Всего: блистер (1)
182,70 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
190,99
Экономия: -27,67 грн
163,32 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Независимости, 34
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
218,84
Экономия: -0,62 грн
218,22 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Коновальца, 2-А
Всего: упаковка (1)
216,46 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (29)
212,09
Экономия: -1,82 грн
210,27 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Березно, ул. Буховича, 10
Всего: упаковка (1)
219,24 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Липины, ул. Шевченко, 69-Б
Всего: упаковка (1)
211,94 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Липины, ул. Теремновская, 100
Всего: упаковка (1)
228,47 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
217,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
217,43 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Минайская, 16-Г
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
210,35 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, м-н 15-й, 15
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
216,94
Экономия: -0,50 грн
216,44 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
206,98 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Боржавское, ул. Виноградная, 76-А
Всего: упаковка (1)
227,90 грн