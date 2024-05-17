Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №40 - Одесса (167148) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найденоВ других городах:
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Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
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Днепр, ул. Янтарная, 79
Здорова родина
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Подволочиск, ул. Галицкого, 62-А
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Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1
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Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
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Теребовля, ул. Князя Василько, 90
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Тернополь, ул. Русская, 24
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Ровно, ул. Коновальца, 2-А
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Дубно, ул. Сурмичи, 101
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Березно, ул. Буховича, 10
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Липины, ул. Шевченко, 69-Б
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Липины, ул. Теремновская, 100
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Здорова родина
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
Открыто Закроется в 18:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 2
Здорова родина
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Ужгород, ул. Минайская, 16-Г
Здорова родина
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Нововолынск, м-н 15-й, 15
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Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Б
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Боржавское, ул. Виноградная, 76-А