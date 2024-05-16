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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №40 - Львов (167148) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
217,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 15
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
216,36 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
190,99
Экономия: -27,67 грн
163,32 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 90
Всего: блистер (1)
182,70 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (29)
210,32
Экономия: -0,18 грн
210,14 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Липины, ул. Теремновская, 100
Всего: упаковка (1)
226,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Липины, ул. Шевченко, 69-Б
Всего: упаковка (1)
212,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 62-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
214,27
Экономия: -0,71 грн
213,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: блистер (2)
182,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
Всего: упаковка (1)
212,16
Экономия: -1,31 грн
210,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Независимости, 34
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
216,89
Экономия: -1,55 грн
215,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Коновальца, 2-А
Всего: упаковка (1)
216,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 16-Г
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
210,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
217,20
Экономия: -0,03 грн
217,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Березно, ул. Буховича, 10
Всего: упаковка (1)
218,18 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
72,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Всего: блистер (3)
182,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: блистер (1)
182,70 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
182,91 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Боржавское, ул. Виноградная, 76-А
Всего: упаковка (1)
227,90 грн