К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Монастырище, ул. Мира, 20 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30) 72,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Городня, ул. Черниговская, 2/48 Всего: упаковка (1) 122,14 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Березно, ул. Буховича, 10 Всего: упаковка (1) 219,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ровно, ул. Коновальца, 2-А Всего: упаковка (1) 216,60 Экономия: -1,06 грн 215,54 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Здолбунов, ул. Независимости, 34 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 219,22 Экономия: -1,90 грн 217,32 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 18:30 График работы Подволочиск, ул. Галицкого, 62-А Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30) 216,50 Экономия: -1,54 грн 214,96 грн Забронировать

Аптека сальве Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Дубно, ул. Сурмичи, 101 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (29) 213,58 Экономия: -0,02 грн 213,56 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 2 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 219,19 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Липины, ул. Шевченко, 69-Б Всего: упаковка (1) 211,49 Экономия: -1,53 грн 209,96 грн Забронировать

Аптека сальве Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Липины, ул. Теремновская, 100 Всего: упаковка (1) 228,64 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Тернополь, ул. Русская, 24 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 190,99 Экономия: -27,67 грн 163,32 грн Забронировать

Аптека твоей родини Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Теребовля, ул. Князя Василько, 90 Всего: блистер (1) 182,70 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Янтарная, 79 Всего: блистер (1) 182,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Нововолынск, м-н 15-й, 15 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 217,32 Экономия: -0,08 грн 217,24 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1 Всего: блистер (2) 182,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1 Всего: упаковка (1) 211,08 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Татарбунары, ул. Горького Максима, 19 Всего: блистер (3) 182,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Самбор, пл. Рынок, 5 Всего: упаковка (1) 217,25 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ужгород, ул. Минайская, 16-Г Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 210,41 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Б Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 206,98 грн