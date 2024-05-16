К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ул. Янтарная, 79 Всего: блистер (1) 182,70 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Магистральная, 12 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 72,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Городня, ул. Черниговская, 2/48 Всего: упаковка (1) 122,14 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вишневое, ул. Святошинская, 39 Всего: блистер (1) 182,70 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Монастырище, ул. Мира, 20 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30) 72,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Татарбунары, ул. Горького Максима, 19 Всего: блистер (3) 182,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Березно, ул. Буховича, 10 Всего: упаковка (1) 219,57 Экономия: -0,18 грн 219,39 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Коновальца, 2-А Всего: упаковка (1) 214,29 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Здолбунов, ул. Независимости, 34 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 218,04 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Подволочиск, ул. Галицкого, 62-А Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30) 217,08 Экономия: -1,65 грн 215,43 грн Забронировать

Аптека сальве Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Дубно, ул. Сурмичи, 101 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (29) 212,12 грн Забронировать

Аптека твоей родини Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Теребовля, ул. Князя Василько, 90 Всего: блистер (1) 182,70 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тернополь, ул. Русская, 24 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 190,99 Экономия: -27,67 грн 163,32 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 2 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 218,44 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Липины, ул. Шевченко, 69-Б Всего: упаковка (1) 213,87 грн Забронировать

Аптека сальве Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Липины, ул. Теремновская, 100 Всего: упаковка (1) 227,78 Экономия: -0,10 грн 227,68 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1 Всего: блистер (2) 182,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1 Всего: упаковка (1) 212,19 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Нововолынск, м-н 15-й, 15 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 214,11 Экономия: -0,05 грн 214,06 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Самбор, пл. Рынок, 5 Всего: упаковка (1) 215,01 грн Забронировать