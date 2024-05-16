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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №40 - Харьков (167148) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: блистер (1)
182,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
72,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Городня, ул. Черниговская, 2/48
Всего: упаковка (1)
122,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 39
Всего: блистер (1)
182,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
72,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Всего: блистер (3)
182,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Березно, ул. Буховича, 10
Всего: упаковка (1)
219,57
Экономия: -0,18 грн
219,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Коновальца, 2-А
Всего: упаковка (1)
214,29 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Независимости, 34
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
218,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 62-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
217,08
Экономия: -1,65 грн
215,43 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (29)
212,12 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 90
Всего: блистер (1)
182,70 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
190,99
Экономия: -27,67 грн
163,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
218,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Липины, ул. Шевченко, 69-Б
Всего: упаковка (1)
213,87 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Липины, ул. Теремновская, 100
Всего: упаковка (1)
227,78
Экономия: -0,10 грн
227,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: блистер (2)
182,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
Всего: упаковка (1)
212,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 15
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
214,11
Экономия: -0,05 грн
214,06 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
215,01 грн