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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №60 - Запорожье (167147) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
300,00
Экономия: -60,00 грн
240,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
288,00
Экономия: -48,00 грн
240,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
298,25
Экономия: -59,42 грн
238,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер (4)
285,61
Экономия: -26,28 грн
259,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
256,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
295,99
Экономия: -47,71 грн
248,28 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
288,00
Экономия: -48,00 грн
240,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
262,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
284,99
Экономия: -36,71 грн
248,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
279,88
Экономия: -16,01 грн
263,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (3)
279,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
256,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
280,42
Экономия: -41,90 грн
238,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
274,27
Экономия: -19,98 грн
254,29 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
262,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
299,55
Экономия: -45,26 грн
254,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (3)
275,65
Экономия: -15,58 грн
260,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
303,00
Экономия: -64,24 грн
238,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1), блистер (3)
293,47
Экономия: -39,25 грн
254,22 грн