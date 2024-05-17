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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №60 - Одесса (167147) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
260,55
Экономия: -10,63 грн
249,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
295,63
Экономия: -34,07 грн
261,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
273,84
Экономия: -17,34 грн
256,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
262,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
262,90 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
275,88
Экономия: -21,58 грн
254,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
262,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
262,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
290,17
Экономия: -27,90 грн
262,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
237,07
Экономия: -12,30 грн
224,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
228,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
279,30
Экономия: -16,86 грн
262,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
267,15
Экономия: -15,15 грн
252,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
262,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
285,55
Экономия: -31,87 грн
253,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3)
261,90
Экономия: -9,90 грн
252,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
268,10
Экономия: -14,42 грн
253,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
277,15
Экономия: -22,77 грн
254,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
262,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
262,90 грн