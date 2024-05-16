Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №60 - Львов (167147) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 60 аптеках
Аптека нц
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Всего: упаковка (4)
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Львов, ул. Городоцкая, 59
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Аптека копейка
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Аптека бам
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
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Львов, ул. Джерельная, 1
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
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Львов, ул. Госпитальная, 9
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Аптека шар@
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Аптека низких цен
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Аптека бам
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17