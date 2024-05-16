Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №60 - Харьков (167147) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 190 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: блистер (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: блистер (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Экономная аптека
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (32)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (5)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б