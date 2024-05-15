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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (167147) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
287,75
Экономия: -26,64 грн
261,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
280,47
Экономия: -18,69 грн
261,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), блистер (1)
248,12
Экономия: -13,20 грн
234,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
274,97
Экономия: -28,93 грн
246,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
245,84
Экономия: -15,50 грн
230,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
262,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (1)
298,25
Экономия: -42,83 грн
255,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
244,27
Экономия: -9,46 грн
234,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
279,91
Экономия: -30,27 грн
249,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2), блистер (5)
279,71
Экономия: -18,74 грн
260,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
273,68
Экономия: -14,78 грн
258,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
276,97
Экономия: -27,31 грн
249,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
244,60
Экономия: -14,26 грн
230,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
294,21
Экономия: -48,25 грн
245,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
287,64
Экономия: -25,04 грн
262,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
262,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
287,35
Экономия: -32,36 грн
254,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
272,56
Экономия: -32,54 грн
240,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
274,40
Экономия: -29,44 грн
244,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
276,38
Экономия: -36,36 грн
240,02 грн