Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Харьков (107773) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Аптека копейка
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
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Харьков, ул. Университетская, 33
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Харьков, ул. Сумская, 41/2
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б