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Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (107773) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3), блистер (1)
207,13
Экономия: -31,41 грн
175,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
199,58
Экономия: -23,86 грн
175,72 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
196,30
Экономия: -15,60 грн
180,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: блистер (2)
222,10
Экономия: -48,40 грн
173,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
184,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
198,90
Экономия: -18,20 грн
180,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
184,99
Экономия: -11,22 грн
173,77 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
226,30
Экономия: -45,60 грн
180,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (2)
199,30
Экономия: -28,58 грн
170,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
179,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4), блистер (1)
195,63
Экономия: -22,21 грн
173,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
184,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
184,99
Экономия: -11,22 грн
173,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
184,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
165,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3), блистер (2)
208,79
Экономия: -34,10 грн
174,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
183,24
Экономия: -19,14 грн
164,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
202,42
Экономия: -26,87 грн
175,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
196,30
Экономия: -25,56 грн
170,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
165,30 грн