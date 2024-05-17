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Бетакор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Львов (100131) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
172,25 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
192,68
Экономия: -25,99 грн
166,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (2)
160,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
194,45
Экономия: -19,24 грн
175,21 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
175,99
Экономия: -12,25 грн
163,74 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
182,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
154,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
183,50
Экономия: -19,76 грн
163,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
182,50
Экономия: -18,76 грн
163,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
175,73
Экономия: -8,62 грн
167,11 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
218,40
Экономия: -53,30 грн
165,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (2)
198,35
Экономия: -41,22 грн
157,13 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
170,50
Экономия: -6,76 грн
163,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
184,99
Экономия: -21,25 грн
163,74 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
172,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
181,99
Экономия: -18,25 грн
163,74 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
172,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
196,99
Экономия: -33,25 грн
163,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
160,99 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
172,25 грн