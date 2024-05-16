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Бетакор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Харьков (100131) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
157,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
186,89
Экономия: -9,44 грн
177,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
191,80
Экономия: -13,38 грн
178,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
182,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
180,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: блистер (1)
170,64 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
160,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), блистер (1)
198,15
Экономия: -30,39 грн
167,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
174,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
181,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
194,78
Экономия: -22,78 грн
172,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), блистер (2)
188,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: блистер (2)
182,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
188,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
178,50
Экономия: -14,76 грн
163,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: блистер (2)
181,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
175,26 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
176,04 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: блистер (2)
187,77 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (2)
182,88 грн