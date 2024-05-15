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Бетакор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (100131) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
188,01
Экономия: -11,01 грн
177,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
190,21
Экономия: -11,87 грн
178,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
205,64
Экономия: -26,81 грн
178,83 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
182,99
Экономия: -19,25 грн
163,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
189,64
Экономия: -25,72 грн
163,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
180,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
180,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (2)
193,93
Экономия: -31,23 грн
162,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: блистер (2)
166,77 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (2)
182,00
Экономия: -14,90 грн
167,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
202,86
Экономия: -30,79 грн
172,07 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), блистер (2)
198,73
Экономия: -22,77 грн
175,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
196,40
Экономия: -30,93 грн
165,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
158,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
195,77
Экономия: -16,91 грн
178,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), блистер (1)
206,75
Экономия: -36,92 грн
169,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
208,32
Экономия: -34,11 грн
174,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1), блистер (2)
178,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
192,19
Экономия: -13,43 грн
178,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: блистер (1)
180,00 грн