Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕМЕСТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕПрочие препараты для местного лечения акнеКислота азелаиноваяАкнестоп®Цены в аптеках

Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (100126) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
551,18
Экономия: -67,25 грн
483,93 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
506,91
Экономия: -22,98 грн
483,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
529,05
Экономия: -98,89 грн
430,16 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
570,20
Экономия: -107,70 грн
462,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
487,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
491,99
Экономия: -34,31 грн
457,68 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
503,43
Экономия: -57,82 грн
445,61 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
598,50
Экономия: -136,00 грн
462,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
446,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
575,16
Экономия: -104,71 грн
470,45 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
507,99
Экономия: -50,31 грн
457,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
527,37
Экономия: -81,76 грн
445,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
448,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
529,51
Экономия: -83,90 грн
445,61 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
515,91
Экономия: -41,71 грн
474,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
484,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
516,82
Экономия: -82,93 грн
433,89 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
420,42 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
508,05
Экономия: -63,29 грн
444,76 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
457,80 грн