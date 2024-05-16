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АРТИШОК "TABULA VITA" капсулы 200 мг, №30 - Харьков (727854) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (10)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: капсулы (20)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (2)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (2)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: капсулы (10)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: капсулы (10)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (4)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: капсулы (10)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (11)
90,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Дудыкина, 6
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
90,00 грн