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Артишок-Астрафарм капсулы 200 мг, №30 - Запорожье (384218) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
66,76
Экономия: -3,80 грн
62,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
64,06 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: капсулы (10)
71,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
53,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (2)
61,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -14,72 грн
71,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (2)
53,63 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
61,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
61,15 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
92,80
Экономия: -18,60 грн
74,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Всего: упаковка (1)
70,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
59,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
58,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (1)
59,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
58,27 грн