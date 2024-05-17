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Артишок-Астрафарм капсулы 200 мг, №30 - Одесса (384218) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
64,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
61,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
58,45 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
64,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
59,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Госпитальеров, 26
Всего: упаковка (1)
67,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Болградская, 80
Всего: упаковка (2)
63,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 34 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
Всего: упаковка (2)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (1)
82,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 34 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
58,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 34 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: упаковка (4)
58,24 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
85,50
Экономия: -14,40 грн
71,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (1)
63,62 грн