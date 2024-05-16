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Артишок-Астрафарм капсулы 200 мг, №30 - Львов (384218) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: капсулы (20)
62,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 48
Всего: упаковка (2)
85,99
Экономия: -14,89 грн
71,10 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: капсулы (20)
57,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Волчинец, ул. Европейская, 3
Всего: упаковка (1)
86,50
Экономия: -15,40 грн
71,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: капсулы (10)
59,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (1)
66,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: упаковка (1)
71,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Высочана Семена, 18
Всего: капсулы (10)
62,24 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-В
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -9,89 грн
71,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 260
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -12,40 грн
71,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 3
Всего: капсулы (20)
63,62 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Нересница, ул. Грушевского Михаила, 10-А
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -18,40 грн
71,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
59,26 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
59,50
Экономия: -1,78 грн
57,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -14,89 грн
71,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 55/2
Всего: упаковка (2)
91,50
Экономия: -20,40 грн
71,10 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (2)
72,00
Экономия: -2,16 грн
69,84 грн