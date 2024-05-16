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Артишок-Астрафарм капсулы 200 мг, №30 - Киев (384218) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
64,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
67,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
59,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -17,89 грн
71,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (2)
75,30
Экономия: -18,29 грн
57,01 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
65,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
75,30
Экономия: -18,29 грн
57,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
66,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
61,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
Всего: упаковка (1)
69,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -12,40 грн
71,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6
Всего: капсулы (20)
58,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 6-А
Всего: упаковка (1)
91,50
Экономия: -20,40 грн
71,10 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-Д
Всего: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (2)
64,30 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (2)
58,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (2)
80,99
Экономия: -9,89 грн
71,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 10-М
Всего: упаковка (1)
69,98 грн