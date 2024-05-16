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Артишок-Астрафарм капсулы 200 мг, №30 - Харьков (384218) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
58,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
64,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
68,92 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
61,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (2)
63,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вологодская, 35-А
Всего: упаковка (1)
59,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: упаковка (4)
60,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Всего: упаковка (1)
61,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (2)
66,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: капсулы (20)
58,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
62,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
62,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
58,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (3)
61,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
62,65 грн
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Всего: упаковка (1)
58,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -12,47 грн
71,03 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (2)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
58,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
58,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
73,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
59,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
61,15 грн