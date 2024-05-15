Артишок-Астрафарм капсулы 200 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (384218) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
1 социальна аптека
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Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
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Днепр, тупик Запорожский, 5
Мед-сервис
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
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Мед-сервис
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Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
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Каменское, просп. Конституции, 17-Г
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Каменское, просп. Свободы, 59
Мед-сервис
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Каменское, просп. Свободы, 55
Мед-сервис
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
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Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервис
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Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Победы, 26
Мед-сервис
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Каменское, бульв. Героев, 5-А
Мед-сервис
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Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2