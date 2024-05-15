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Артишок-Астрафарм капсулы 200 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (384218) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
59,26 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
100,90
Экономия: -28,50 грн
72,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
61,15 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
58,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (1)
59,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
58,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
Всего: упаковка (1)
63,62 грн
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (2)
72,71
Экономия: -1,68 грн
71,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всего: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
73,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Победы, 26
Всего: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Всего: упаковка (1)
54,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (3)
58,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (2)
53,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
58,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
58,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -12,47 грн
71,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (2)
58,24 грн