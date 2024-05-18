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Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Запорожье (296930) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
104,00
Экономия: -21,60 грн
82,40 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
82,84
Экономия: -5,55 грн
77,29 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
87,31
Экономия: -3,71 грн
83,60 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5), таблетки (7)
83,11
Экономия: -3,11 грн
80,00 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
79,24
Экономия: -4,04 грн
75,20 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: таблетки (40)
81,66
Экономия: -6,63 грн
75,03 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
83,06
Экономия: -3,06 грн
80,00 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
82,29
Экономия: -4,69 грн
77,60 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
80,16
Экономия: -3,36 грн
76,80 грн
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Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
80,14
Экономия: -3,34 грн
76,80 грн
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Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: таблетки (40)
87,00
Экономия: -5,17 грн
81,83 грн
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Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (4), таблетки (5)
88,65
Экономия: -5,05 грн
83,60 грн
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Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
78,05
Экономия: -3,65 грн
74,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: таблетки (40)
85,34
Экономия: -7,11 грн
78,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
84,68
Экономия: -4,68 грн
80,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1), таблетки (7)
85,38
Экономия: -5,38 грн
80,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (2)
80,92
Экономия: -4,12 грн
76,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
87,62
Экономия: -4,02 грн
83,60 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: таблетки (70)
87,37
Экономия: -12,46 грн
74,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: таблетки (40)
87,26
Экономия: -11,02 грн
76,24 грн