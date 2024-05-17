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Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Одесса (296930) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
77,46
Экономия: -2,26 грн
75,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
87,81
Экономия: -4,21 грн
83,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
80,83
Экономия: -4,83 грн
76,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
80,76
Экономия: -3,96 грн
76,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
79,94
Экономия: -2,34 грн
77,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
79,29
Экономия: -4,09 грн
75,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3), таблетки (7)
80,89
Экономия: -4,89 грн
76,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (3)
80,38
Экономия: -3,58 грн
76,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -3,70 грн
84,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
85,56
Экономия: -3,16 грн
82,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
82,59
Экономия: -4,99 грн
77,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2)
81,84
Экономия: -3,44 грн
78,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
82,69
Экономия: -5,47 грн
77,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (2)
80,26
Экономия: -3,46 грн
76,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (3)
79,13
Экономия: -3,93 грн
75,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
90,61
Экономия: -8,91 грн
81,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: таблетки (70)
78,76
Экономия: -5,36 грн
73,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
Всего: упаковка (1)
80,68
Экономия: -4,68 грн
76,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
79,59
Экономия: -3,59 грн
76,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
80,43
Экономия: -3,63 грн
76,80 грн