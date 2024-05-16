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Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Львов (296930) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4)
78,06
Экономия: -3,83 грн
74,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки (60)
115,99
Экономия: -37,01 грн
78,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
80,56
Экономия: -2,96 грн
77,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
86,99
Экономия: -8,01 грн
78,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
88,47
Экономия: -4,87 грн
83,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
80,05
Экономия: -3,25 грн
76,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (2)
84,22
Экономия: -4,22 грн
80,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (3), таблетки (3)
80,83
Экономия: -3,23 грн
77,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: таблетки (70)
83,05
Экономия: -7,81 грн
75,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
82,77
Экономия: -9,81 грн
72,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1), таблетки (7)
77,49
Экономия: -2,29 грн
75,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (1)
98,99
Экономия: -20,01 грн
78,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1), таблетки (7)
79,44
Экономия: -3,44 грн
76,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (3)
85,52
Экономия: -3,12 грн
82,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: таблетки (50)
89,70
Экономия: -16,43 грн
73,27 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Зимняя Вода, ул. Городоцкая, 4-А
Всего: упаковка (1)
116,50
Экономия: -37,52 грн
78,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
78,02
Экономия: -2,82 грн
75,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (2)
80,86
Экономия: -4,86 грн
76,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
78,04
Экономия: -2,84 грн
75,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 6
Всего: упаковка (1)
79,72
Экономия: -6,15 грн
73,57 грн