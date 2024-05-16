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Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Киев (296930) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
88,34
Экономия: -4,74 грн
83,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
81,94
Экономия: -2,74 грн
79,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (3)
81,96
Экономия: -3,56 грн
78,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
87,71
Экономия: -10,42 грн
77,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
84,04
Экономия: -4,04 грн
80,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
85,75
Экономия: -4,85 грн
80,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (2)
87,97
Экономия: -4,37 грн
83,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2)
83,83
Экономия: -4,63 грн
79,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (2)
87,25
Экономия: -4,85 грн
82,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (2)
86,79
Экономия: -5,89 грн
80,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2), таблетки (7)
86,60
Экономия: -3,00 грн
83,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (2)
86,90
Экономия: -9,50 грн
77,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
84,36
Экономия: -6,96 грн
77,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
82,47
Экономия: -5,18 грн
77,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
81,18
Экономия: -4,38 грн
76,80 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
97,43
Экономия: -12,28 грн
85,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
79,81
Экономия: -4,61 грн
75,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (3)
81,69
Экономия: -2,49 грн
79,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (3)
82,81
Экономия: -4,41 грн
78,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (2), таблетки (2)
81,05
Экономия: -4,25 грн
76,80 грн