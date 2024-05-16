Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Харьков (296930) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Героев Труда, 6
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Всего: таблетки (30)
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Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
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Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Астарта
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Харьков, ул. Туркестанская, 44
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Чугуев, ул. Торговая, 1
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Ахтырка, пер. Харьковский, 3
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
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Всего: таблетки (70)
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Полтава, ул. Соборности, 64-Е
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Всего: таблетки (70)
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Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
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Всего: упаковка (1), таблетки (3)
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Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
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Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
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Сумы, ул. Ильинская, 49-А
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Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
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Павлоград, ул. Соборная, 97-А
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Павлоград, ул. Центральная, 59
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Павлоград, ул. Центральная, 75/2
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Всего: таблетки (40)
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Новомосковск, ул. Гетманская, 38
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Новомосковск, ул. Гетманская, 35