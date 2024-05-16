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Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Харьков (296930) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2), таблетки (4)
79,47
Экономия: -3,47 грн
76,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
87,34
Экономия: -4,94 грн
82,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (2), таблетки (6)
78,83
Экономия: -2,51 грн
76,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: таблетки (30)
88,98
Экономия: -16,00 грн
72,98 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
88,94
Экономия: -15,07 грн
73,87 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
84,00
Экономия: -10,50 грн
73,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (1)
88,50 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
80,76
Экономия: -7,04 грн
73,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
80,07
Экономия: -6,88 грн
73,19 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
86,76
Экономия: -5,56 грн
81,20 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: таблетки (70)
79,73
Экономия: -6,92 грн
72,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: таблетки (70)
85,20
Экономия: -8,47 грн
76,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
83,73
Экономия: -6,51 грн
77,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
82,88
Экономия: -4,48 грн
78,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
84,46
Экономия: -7,24 грн
77,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (1)
88,92
Экономия: -5,32 грн
83,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (2)
83,73
Экономия: -4,53 грн
79,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
81,21
Экономия: -2,81 грн
78,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (2)
72,26
Экономия: -4,58 грн
67,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: таблетки (40)
82,15
Экономия: -4,40 грн
77,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (2)
79,74
Экономия: -2,94 грн
76,80 грн