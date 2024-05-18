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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Запорожье (266257) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
43,62
Экономия: -3,91 грн
39,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: таблетки (10)
46,51
Экономия: -3,87 грн
42,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
53,67
Экономия: -6,45 грн
47,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
43,17
Экономия: -3,33 грн
39,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
51,36
Экономия: -3,78 грн
47,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
46,51
Экономия: -6,91 грн
39,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
68,00
Экономия: -17,20 грн
50,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
64,00
Экономия: -13,20 грн
50,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
52,91
Экономия: -5,69 грн
47,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
51,26
Экономия: -4,02 грн
47,24 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
53,33
Экономия: -6,11 грн
47,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
54,65
Экономия: -7,52 грн
47,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
56,13
Экономия: -9,00 грн
47,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
54,38
Экономия: -7,32 грн
47,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
44,83
Экономия: -4,93 грн
39,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
45,48
Экономия: -5,70 грн
39,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
47,92
Экономия: -6,52 грн
41,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
44,56
Экономия: -4,10 грн
40,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
46,08
Экономия: -6,30 грн
39,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
51,01
Экономия: -3,77 грн
47,24 грн