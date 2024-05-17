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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Одесса (266257) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается через 34 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
54,37
Экономия: -7,25 грн
47,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
47,49
Экономия: -5,72 грн
41,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
51,30
Экономия: -3,99 грн
47,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
54,62
Экономия: -7,49 грн
47,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
53,00
Экономия: -5,94 грн
47,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
44,26
Экономия: -4,36 грн
39,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
50,90
Экономия: -3,47 грн
47,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
43,78
Экономия: -3,90 грн
39,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
42,03
Экономия: -2,57 грн
39,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
46,80
Экономия: -7,02 грн
39,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
44,50
Экономия: -4,94 грн
39,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
51,54
Экономия: -4,48 грн
47,06 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
55,97
Экономия: -6,58 грн
49,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (2)
52,57
Экономия: -5,26 грн
47,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
Всего: упаковка (1)
53,50
Экономия: -6,03 грн
47,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
Всего: упаковка (2)
42,93
Экономия: -3,79 грн
39,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
45,48
Экономия: -5,72 грн
39,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (2)
51,94
Экономия: -4,51 грн
47,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
52,34
Экономия: -5,48 грн
46,86 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (1)
53,17
Экономия: -6,20 грн
46,97 грн