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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Львов (266257) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
53,59
Экономия: -6,58 грн
47,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
50,38
Экономия: -4,21 грн
46,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
50,80
Экономия: -4,00 грн
46,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 2/4-А
Всего: упаковка (2)
66,20
Экономия: -17,69 грн
48,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (2)
57,99
Экономия: -10,62 грн
47,37 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
Всего: упаковка (1)
62,62
Экономия: -14,11 грн
48,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, пл. Рынок, 35
Всего: упаковка (1)
69,80
Экономия: -21,29 грн
48,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Торговая, 62
Всего: упаковка (2)
60,72
Экономия: -12,21 грн
48,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
51,99
Экономия: -4,56 грн
47,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
49,48
Экономия: -3,02 грн
46,46 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-В
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -5,49 грн
48,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
42,80
Экономия: -3,50 грн
39,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 5
Всего: упаковка (1)
76,93
Экономия: -28,42 грн
48,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ровенская, 105
Всего: упаковка (1)
55,93
Экономия: -7,42 грн
48,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
62,70
Экономия: -14,19 грн
48,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
Всего: упаковка (1)
52,22
Экономия: -5,09 грн
47,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городенка, ул. Богуна Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
63,80
Экономия: -15,29 грн
48,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
50,66
Экономия: -3,42 грн
47,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
50,44
Экономия: -3,20 грн
47,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: таблетки (20)
51,03
Экономия: -4,03 грн
47,00 грн