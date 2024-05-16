Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИПрочие препараты, применяемые при билиарной патологииРазличные препараты, включая комбинацииATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИПрочие препараты, применяемые при билиарной патологииРазличные препараты, включая комбинацииАртишокЦены в аптеках

Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Киев (266257) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
55,19
Экономия: -8,06 грн
47,13 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
48,93
Экономия: -6,24 грн
42,69 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (3)
64,90
Экономия: -16,39 грн
48,51 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
46,31
Экономия: -6,63 грн
39,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 15
Всего: упаковка (2)
55,23
Экономия: -8,42 грн
46,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (1)
51,59
Экономия: -4,53 грн
47,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (2)
56,17
Экономия: -8,68 грн
47,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (2)
53,06
Экономия: -6,09 грн
46,97 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
53,10
Экономия: -5,88 грн
47,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (2)
41,61
Экономия: -1,29 грн
40,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
55,89
Экономия: -8,92 грн
46,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всего: упаковка (1)
53,49
Экономия: -6,37 грн
47,12 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (2)
45,75
Экономия: -4,74 грн
41,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
54,35
Экономия: -7,54 грн
46,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
53,27
Экономия: -5,96 грн
47,31 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
50,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
47,50 грн
В других городах:
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
Всего: упаковка (1)
57,63
Экономия: -10,14 грн
47,49 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (1)
52,16
Экономия: -5,10 грн
47,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
Всего: упаковка (1)
53,26
Экономия: -5,93 грн
47,33 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (1)
50,72
Экономия: -3,72 грн
47,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8
Всего: упаковка (1)
64,50
Экономия: -15,99 грн
48,51 грн