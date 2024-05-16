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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Харьков (266257) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
57,35
Экономия: -9,86 грн
47,49 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
55,50 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (2)
51,83
Экономия: -4,52 грн
47,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
43,40
Экономия: -3,72 грн
39,68 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
51,62
Экономия: -4,49 грн
47,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -4,48 грн
39,52 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
Всего: упаковка (1)
54,24
Экономия: -6,90 грн
47,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
53,75
Экономия: -6,78 грн
46,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
51,99
Экономия: -4,86 грн
47,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
50,35
Экономия: -3,11 грн
47,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
53,21
Экономия: -5,99 грн
47,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
46,90
Экономия: -7,12 грн
39,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
55,07
Экономия: -7,73 грн
47,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
48,58
Экономия: -7,54 грн
41,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
48,03
Экономия: -6,63 грн
41,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
44,11
Экономия: -4,21 грн
39,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (1)
43,74
Экономия: -4,03 грн
39,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
55,76
Экономия: -8,63 грн
47,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
45,40
Экономия: -4,94 грн
40,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
54,81
Экономия: -7,75 грн
47,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
54,72
Экономия: -7,59 грн
47,13 грн