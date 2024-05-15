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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Днепр (Днепропетровск) (266257) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
54,81
Экономия: -7,75 грн
47,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
54,72
Экономия: -7,59 грн
47,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
45,40
Экономия: -4,94 грн
40,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
46,06
Экономия: -6,28 грн
39,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
51,15
Экономия: -3,91 грн
47,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
55,76
Экономия: -8,63 грн
47,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (1)
43,74
Экономия: -4,03 грн
39,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
48,58
Экономия: -7,54 грн
41,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
55,07
Экономия: -7,73 грн
47,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
44,11
Экономия: -4,21 грн
39,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
48,03
Экономия: -6,63 грн
41,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
53,34
Экономия: -6,12 грн
47,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
53,21
Экономия: -5,99 грн
47,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
50,35
Экономия: -3,11 грн
47,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
46,90
Экономия: -7,12 грн
39,78 грн
В других городах:
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (1)
56,30
Экономия: -8,03 грн
48,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
Всего: упаковка (1)
51,69
Экономия: -4,31 грн
47,38 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
68,00
Экономия: -18,80 грн
49,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
43,88
Экономия: -4,04 грн
39,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
Всего: упаковка (1)
42,91
Экономия: -6,37 грн
36,54 грн