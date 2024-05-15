Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Днепр (Днепропетровск) (266257) Лекарственный препарат - Цены
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Днепр, ул. Семафорная, 28
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Аптека копейка
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Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
Народная аптека
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, просп. Соборный, 171-А
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Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15