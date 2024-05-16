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Амигрен капсулы 100 мг блистер в коробке, №3 - Львов (99879) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (4)
240,68
Экономия: -32,47 грн
208,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
191,73 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
232,98
Экономия: -2,18 грн
230,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
207,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
191,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
207,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
205,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
150,29 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
252,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -73,20 грн
214,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
207,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
207,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
336,60
Экономия: -130,90 грн
205,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
239,34
Экономия: -96,62 грн
142,72 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
207,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
207,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
311,99
Экономия: -97,20 грн
214,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
265,99
Экономия: -51,20 грн
214,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -73,20 грн
214,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
217,71
Экономия: -68,96 грн
148,75 грн