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Амигрен капсулы 100 мг блистер в коробке, №3 - Харьков (99879) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
200,69 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
247,87
Экономия: -27,35 грн
220,52 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
183,58 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
180,88 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
173,48 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
225,12
Экономия: -69,43 грн
155,69 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
175,50 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
164,72 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
184,20 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
225,00 грн
Аптека низких цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
225,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
173,21 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
208,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
198,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
238,45
Экономия: -78,02 грн
160,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
216,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
181,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
243,99
Экономия: -29,12 грн
214,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
179,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
179,67 грн