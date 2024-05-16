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Амигрен капсулы 50 мг блистер в коробке тм Tabula Vita, №3 - Киев (826383) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
120,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 2
Всего: упаковка (2)
120,00 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (7)
124,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (2)
120,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сикорского Игоря Авиаконструктора, 1
Всего: упаковка (3)
120,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 26
Всего: упаковка (1)
120,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 79
Всего: упаковка (1)
120,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (1)
124,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: упаковка (3)
110,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: капсулы (2)
110,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:30
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (4)
100,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (2)
124,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (3)
110,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 15:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (4)
110,00 грн
Киевская аптекарская мануфактура
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (2)
85,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (3)
110,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (3)
110,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (3)
100,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (3)
100,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (3)
110,00 грн