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Амигрен капсулы 100 мг блистер в коробке, №10 - Львов (622856) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
496,06
Экономия: -51,24 грн
444,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
441,54 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 32 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
483,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
438,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
438,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
409,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
404,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
438,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
438,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
411,87
Экономия: -20,21 грн
391,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (5)
527,55
Экономия: -87,07 грн
440,48 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
513,99
Экономия: -58,21 грн
455,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
536,99
Экономия: -81,21 грн
455,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
613,99
Экономия: -158,21 грн
455,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
468,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
510,99
Экономия: -55,21 грн
455,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
540,99
Экономия: -85,21 грн
455,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
438,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
468,12
Экономия: -65,89 грн
402,23 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
430,40 грн