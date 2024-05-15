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Амигрен капсулы 100 мг блистер в коробке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (622856) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
476,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
529,92
Экономия: -54,38 грн
475,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
476,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
476,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
476,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
476,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
476,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
437,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
476,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
486,53
Экономия: -49,77 грн
436,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
476,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
478,76
Экономия: -42,71 грн
436,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
437,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
487,71
Экономия: -34,47 грн
453,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
548,90
Экономия: -128,52 грн
420,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
476,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
494,35
Экономия: -31,35 грн
463,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
476,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
476,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
466,74
Экономия: -54,96 грн
411,78 грн