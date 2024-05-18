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Афала таблетки блистер, №100 - Запорожье (94694) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
237,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
278,49
Экономия: -42,05 грн
236,44 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
257,84
Экономия: -41,05 грн
216,79 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -37,86 грн
224,13 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
255,00
Экономия: -40,00 грн
215,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
237,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -30,86 грн
224,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
257,81
Экономия: -32,63 грн
225,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
216,78 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
237,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
265,80
Экономия: -48,87 грн
216,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
237,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
237,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
237,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: таблетки (40)
245,51
Экономия: -32,15 грн
213,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
237,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
237,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
237,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
237,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
237,60 грн