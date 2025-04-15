Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
40,87
Экономия при брони: -2,39 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
8.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
16,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
60,81
Экономия при брони: -2,86 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
10.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
32,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Юбилейный, 29
10.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
10.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
11.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
44.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 46 мин
Марганец, ул. Независимости, 27
45.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма